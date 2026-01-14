Agenten met kogelwerende vesten bij station, man dreigt met schietpartij

In Eindhoven heeft woensdagmiddag een schietpartij plaatsgevonden in een appartement aan het Stationsplein. De politie is nog op zoek naar de man, ook met een politiehelikopter, maar weet niet waar hij op dit moment is. De man werd niet aangetroffen tijdens een inval in zijn appartement aan het Stationsplein woensdagmiddag.

Het zou gaan om een man die volgens een politiebron 'een gevaar is voor zichzelf en in het bezit is van vuurwapens'. De man zou hebben gedreigd die wapens te gebruiken. De politie vermoedt dat er schoten zijn gelost in het appartement. De politie hoopte man bij een inval in het appartement aan te treffen woensdagmiddag, maar dat bleek niet het geval.

Inval

Er wordt nog steeds naar de man gezocht. Agenten dragen kogelwerende vesten rondom het Stationsplein. Een ooggetuige vertelt dat agenten de woning met getrokken wapens binnengingen. Het gaat om een appartement in de buurt van de arcadehal Gamestate.

Rondom het plein staan veel politiewagens. De woordvoering van de politie zegt dat over de aanleiding en de toedracht nog veel onduidelijk is. De politie doet onderzoek in en rondom het huis.