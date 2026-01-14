Schietpartij in Eindhoven: wapen gevonden, schutter nog spoorloos

In Eindhoven is woensdag rond het middaguur geschoten in een appartement aan het Stationsplein. De politie deed een inval en zocht onder meer met een politiehelikopter naar de dader. Om half vier meldde de politie dat een vuurwapen gevonden is, maar de schutter zelf is nog spoorloos.

Het gaat om een man die volgens een politiebron 'een gevaar is voor zichzelf en in het bezit is van vuurwapens'. De politie hoopte hem bij een inval in het appartement aan te treffen woensdagmiddag, maar daar was hij niet.

Inval

Volgens een ooggetuige gingen agenten de woning met getrokken wapens binnen. Het gaat om een appartement in de buurt van de arcadehal Gamestate. De politie doet onderzoek in en rondom het huis.