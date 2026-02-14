Een Krab uit Tullepetaonestad: Juanita is er trots op en nam een tattoo

De inwoners van Krabbegat (Bergen op Zoom) en Tullepetaonestad (Roosendaal) kunnen elkaar tijdens carnaval niet luchten of zien. Juanita Bakx (52) is opgegroeid in Bergen op Zoom, maar geboren in Roosendaal. Een doodzonde, vindt menig Bergenaar. Maar zij is er hartstikke trots op. Ze liet het zelfs vereeuwigen op haar lichaam.

Juanita is de enige van haar familie die niet in Bergen op Zoom, maar in Roosendaal geboren is. Dit komt doordat Juanitas moeder moeilijk kinderen kon krijgen. Daar kon ze toen in het ziekenhuis in Roosendaal beter bij geholpen worden dan in Bergen op Zoom. Dat Juanita officieel een Roosendaler is, krijgt ze heel haar leven al te horen. Tussen Bergen op Zoom en Roosendaal hangt namelijk wat rivaliteit in de lucht. "Het is altijd met een knipoog en om te dollen hoor", stelt Juanita gerust. "Iedereen maakt er graag grapjes over. Zelfs toen ik ging trouwen hield de trouwambtenaar me ermee voor de gek."

Juanita is juist trots op haar identiteit en gaat graag tegen de grapjes in. "Als we door Roosendaal rijden doet mijn familie alsof daar een rare lucht hangt. 'Het ruikt als thuis,' zeg ik dan."

De tattoo op Juanitas been (eigen foto)

Met carnaval wordt Roosendaal Tullepetaonestad en worden de inwoners Tullepetaonen. In Bergen op Zoom noemen ze het feest Vastenavend. Daar verandert de plaatsnaam in Krabbegat en worden de inwoners Krabben. Juanita voelt zich half Krab en half Tullepetaon, maar dat is voor haar omgeving onvoorstelbaar. In beide steden wordt carnaval op een andere manier gevierd. Bergenaren zeggen daarom dat ze in Roosendaal geen carnaval kunnen vieren. "De nar van Krabbegat komt juist uit Roosendaal, dus ze moeten het toch van Roosendalers hebben", lacht Juanita.

Juanita speelde al lang met het idee om Tullepetaonestad en Krabbegat in één tattoo te verwerken. Toen ze online een plaatje van een Krab en Tullepetaon tegenkwam, kon ze niet meer wachten. Van alle mensen die zeiden dat ze dit echt niet op haar lijf kon zetten, trok ze zich niets aan. De tattooartiest moest nog wel even omgepraat worden. Dat is een echte Bergenaar, dus die wilde deze tattoo eigenlijk niet zetten. Juanita is heel blij met de tattoo op haar bovenbeen. Haar omgeving reageerde dat ze nu altijd een lange broek aan moet en ze zo niet met haar over straat gaan. Haar man grapte zelfs dat het een echtscheiding zou betekenen en hoeft de tattoo niet te zien. "Maar stiekem vindt iedereen hem wel mooi", zegt Juanita. "En het is mijn lijf." Juanita kan niet wachten om haar tattoo in de zomer aan iedereen te laten zien. "Ik vind hem grappig en het laat zien wie ik ben. Roosendaal en Bergen op Zoom kunnen prima samen!"

