Paul Spierings wint opnieuw etappe in Dakar Rally en dat op emotionele dag

Paul Spierings heeft voor de tweede dag op rij een etappe in de Dakar Rally gewonnen. De coureur uit Sint-Michielsgestel was woensdag aan het slot te sterk voor Yasir Seaidan uit Saoedi-Arabië. En dat op een voor Spierings emotionele dag, namelijk de sterfdatum van zijn moeder.

In totaal wil Spierings drie etappes winnen. Dinsdag was zijn eerste dagsucces en een dag later bleef het heel lang spannend. Pas aan het einde van de etappe trok hij de winst naar zich toe.

De nieuwe zege betekent dat teammanager Jasper Deijsselberg zijn hoofd kaal gaat scheren, een belofte die hij voor de etappe deed.