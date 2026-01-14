Verborgen pokerruimte en illegale tabak gevonden bij controle in Eindhoven

Bij een controle rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven heeft de politie maandag tien sloffen illegale sigaretten en tientallen vapes in een tabakswinkel gevonden. Bij twee shishalounges is in totaal zo'n twintig kilo illegale tabak opgedoken. Ook werd bij een bedrijf een compleet ingerichte pokerruimte ontdekt, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Naast de politie hebben ook de gemeente, het Openbaar Ministerie, de douane en de NVWA meegewerkt aan de controle. Tijdens de actie zijn verschillende bedrijven gecontroleerd. De illegale sigaretten en vapes werden vermoedelijk aan jongeren verkocht, meldt de politie.

De gemeente Eindhoven heeft bij de controle ook verschillende kleinere overtredingen opgemerkt. En er werden maandag verkeerscontroles uitgevoerd rondom de Kruisstraat. Hierbij zijn volgens de politie 68 bekeuringen uitgedeeld voor onder meer rijden zonder rijbewijs en tegen het verkeer in rijden.

Ook is een auto in beslag genomen, omdat de bestuurder onder invloed was van verdovende middelen. "Dat was niet de eerste keer en daarom werd besloten het voertuig in beslag te nemen", zegt de politie.

Op de Woenselse Markt en in de Kruisstraat is al langer sprake van criminaliteit en overlast. Daarom werken de gemeente, politie, het OM en de Belastingdienst samen in 'project Aurora' om de criminaliteit hier aan te pakken.