Van monteur naar navigator in Dakar Rally, dit is daar voor nodig

Marnix Leeuw (20) stuurt tijdens iedere etappe van de Dakar Rally de truck naar de finish, maar dat lukt niet zonder hulp van Marco Siemons (50). Wat maakt de Mierlonaar een goede navigator? “Je moet kunnen lezen tijdens het rijden. Veel mensen kunnen dat niet en worden misselijk.”

Wie met Siemons spreekt, merkt dat hij rust uitstraalt. En dat is precies belangrijk voor Marnix Leeuw, die als 20-jarige rookie voor het eerst achter het stuur zit in de Dakar Rally. “Ik geef aan wat er in de etappe gaat komen, Marnix bevestigt", zegt Siemons. "Verder vinden we rust in de cabine belangrijk. Marnix kan zich focussen op wat hij moet doen: rijden. Als er iets is, dan is er zeker geen reden tot paniek. Monteur Bert en ik hebben jarenlange ervaring en kunnen snel handelen." In de truck laat hij zijn werkplek zien. Voor zijn neus staan twee tablets waarop onder meer het routeboek en de kaart te zien zijn. "Ik houd de hele dag de afstanden en de koers in graden in de gaten. Je bent vrij om de route aan te passen waar je wilt, zolang je de waypoints maar haalt. Het gevaar is dat je, als je een andere route kiest, eerder in een kuil of greppel terechtkomt. Afsnijden om tijdwinst te boeken kan, maar dan moet je wel heel goed kijken wat er op je pad komt."



Continu rekenen: zo ziet een werkdag in de truck er voor Siemons uit. "Pas heel kort voor de start weet je wat er komen gaat, het is telkens een verrassing. Daarna abracadabra? Ik vind het niet zo spannend. Al mijn berekeningen geef ik door aan de rijder. Daarnaast moet je de rust kunnen bewaren en een beetje stressbestendig zijn."

Veel tijd om te genieten van het Saoedische landschap heeft de navigator tijdens de etappes niet. Toch is navigeren voor hem een passie. "Met een vrachtwagen 135 kilometer per uur rijden en anderen inhalen, dat is een geweldig gevoel. De truck heeft zo’n brute kracht."

"Ik zat volop te kleuren."

Voor Siemons is dit zijn vijfde Dakar Rally. De eerste keer zat hij als monteur in de vrachtwagen van Eindhovenaar Marc Leeuw. Daarna maakte hij drie edities deel uit van Van Velsen Rallysport en dit jaar zit hij naast de zoon van Marc: Marnix. “Bij Van Velsen Rallysport vroegen ze of ik wilde navigeren. Daar stond ik voor open, maar dan moest het wel goed. Ik heb een cursus gevolgd en het me helemaal eigen gemaakt. In het begin werkten we nog met een papieren boekje; daar zat ik volop in te kleuren.” Het verschil tussen rijden met Marc en Marnix is duidelijk. “De ene rijdt wat lomper, de ander is meer beheerst. Zonder namen te noemen heeft de jongste wat meer ruimte in zijn hoofd over”, zegt hij lachend. “De jongen heeft zoveel controle over het voertuig. Hij kan snel schakelen, is leergierig en rijdt met meer vertrouwen dan aan het begin van deze rally.”

"Niet forceren, we laten hem z'n gang gaan."

Een concreet toekomstbeeld wil Siemons niet uitspreken. "Hij is pas 20 jaar, maar als je zo hard en gecontroleerd over het parcours gaat, dan heb je het over een talent. We moeten het niet forceren, we laten hem zijn gang gaan."