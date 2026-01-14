Dennis de Nooijer naar Kozakken Boys: 'Dit is echt een grote club'

Dennis de Nooijer is vanaf volgend seizoen de trainer van Kozakken Boys, dat speelt in de Tweede Divisie. De Nooijer werkte nog niet eerder als hoofdtrainer op het hoogste amateurniveau van Nederland en krijgt nu die kans bij de club uit Werkendam. De Vlissingse trainer heeft een contract voor één seizoen getekend.

"Ik vind dit een prachtig moment. Kozakken Boys is een grote club", zegt De Nooijer op de clubwebsite van Kozakken Boys . "Voor mij is dit het hoogste podium en dat was de belangrijkste reden om hier te tekenen." De Nooijer is dit seizoen hoofdtrainer bij derdedivisionist SteDoCo, maar liet al in november weten daar niet te willen verlengen.

"Dennis is een trainer met veel creativiteit. Hij heeft als trainer een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het werken met jonge en talentvolle spelers", aldus de technische commissie van de club.

Treffen met tweelingbroer

Kozakken Boys is halverwege het seizoen de nummer tien van de ranglijst. De kans is groot dat hij het volgend seizoen opneemt tegen zijn tweelingbroer Gérard die trainer is bij Hoek en bovenaan staat in de Tweede Divisie, schrijft Omroep Zeeland.

Bij zijn presentatie liet De Nooijer zich al uit over de doelstelling van zijn nieuwe club voor komend seizoen: "Dat is het linkerrijtje. Laten we daar mee beginnen, daarna zien we verder."