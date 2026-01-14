Extra toezicht in Bossche Maaspoort, politie zoekt mogelijke kinderlokker

De politie waarschuwt ouders in de Bossche Maaspoort voor een vrouw die kinderen zou hebben aangesproken en snoep heeft aangeboden. De meldingen van meerdere kinderen zorgen voor onrust in de wijk, waarop de politie een onderzoek is gestart.

Zij gingen niet in op het aanbod van de vrouw en vertelden het meteen aan hun ouders. Die namen vervolgens contact op met de politie. Over de leeftijden van de kinderen doet de politie geen uitspraken.

De meldingen kwamen van kinderen die zondag en maandag in de omgeving van de Hengmeng werden aangesproken.

Extra toezicht in de wijk

Volgens de politiewoordvoerder wordt de situatie zeer serieus genomen. In de wijk is extra toezicht ingezet, zowel zichtbaar als onopvallend. De vrouw is nog niet gevonden en over haar bedoelingen is nog niets duidelijk. Het onderzoek richt zich op het achterhalen van haar identiteit.

Snoepjes en hondjes in een bus

Via sociale media kwamen aanvullende beschrijvingen naar buiten. Facebookpagina Maaspoort Nieuws meldt dat maandag rond 17.30 uur een jong jongetje werd aangesproken dat vervolgens is weggefietst.

Een dag eerder zou een vrouw met wit haar en opvallend donkere make-up rond de ogen een kind hebben gevraagd mee te gaan naar een busje, waar volgens haar hondjes zouden zitten.

Zorgen onder buurtbewoners

De berichten hebben tot veel reacties geleid van ouders en buurtbewoners. Meerdere mensen geven aan dat de vrouw volgens hun kinderen vaker in de omgeving kinderen aanspreekt.