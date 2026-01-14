Inwoners van deze straat verdelen 1 miljoen euro van de Postcode Loterij

Mooi nieuws voor negen deelnemers van de Postcode Loterij die in de Vogelschoot in Breda wonen. Zij mogen samen 1 miljoen euro verdelen. Ze werden verrast door Winston Gerschtanowitz die de cheques uitdeelde.

De cheque met het hoogste bedrag was voor Endy. Hij speelt mee met vier loten en won ruim 266.000 euro. Samen met zijn vriend Semmie neemt ie de cheque in ontvangst. Wat Endy met het geld gaat doen? "Ik wil het gebruiken voor mijn huwelijk! En even lekker op vakantie. Heerlijk om er even uit te zijn."

Frans en Margreet spelen mee met twee loten. Zij winnen 133.333 euro. Tamara krijgt een cheque van ruim 66.000 euro. Voor haar komt de prijs precies op het juiste moment. Ze weet nèt dat ze zwanger is van haar derde kind. "Nu kan ik babyspullen gaan kopen."