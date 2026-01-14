Tanken voor nog geen euro en mensen stiekem gefilmd: dit gebeurde vandaag

Bezoekers die stiekem worden gefilmd en tanken voor minder dan een euro? Dit zijn de verhalen die je deze woensdag gelezen moet hebben.

Tien jaar geleden betaalden Brabantse automobilisten nog geen euro voor een liter diesel, met prijzen vanaf 0,96 euro. Nu liggen de adviesprijzen bijna een euro hoger, mede door accijnsverhogingen en geopolitieke spanningen. In België tank je momenteel wel aanzienlijk goedkoper, met besparingen tot 20 euro per volle tank. Hier lees je meer over de droom van iedere tanker

Bezoekers van het openbare Marktpaviljoen in Valkenswaard worden zonder medeweten gefilmd én afgeluisterd. De camera's met microfoons zorgen voor veel ophef onder bezoekers. De Autoriteit Persoonsgegevens plaatst vraagtekens bij de noodzaak van geluidsopnames.

Bewoners van seniorencomplex Vinckenrode in Boxtel zitten al weken zonder warm water, uitgerekend tijdens de winterkou. Ze moeten water opwarmen in pannetjes om te kunnen douchen. Energieleverancier Ennatuurlijk en woonstichting JOOST wijzen naar elkaar voor de oplossing. Lees hier hun verhaal.

Frank Lammers heeft in zijn podcast felle kritiek op de '2016-challenge' op sociale media. 'Kom van die k*ttelefoon af!' roept hij op. Met co-host Nina van den Broek start hij seizoen 2 van 'Ni Na Lammers luisteren'.