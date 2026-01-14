Gemeentelijke- en waterschapsbelastingen: zo ziet het nieuwe biljet eruit

Zo’n envelop waar je niet op zit te wachten: de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen. In februari valt hij weer bij inwoners van gemeenten die meedoen met Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Dit jaar ziet het biljet er anders uit en kun je meer online regelen. Wat dat precies voor jou betekent, leggen we uit.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Op het aanslagbiljet staan verschillende belastingen gebundeld op één overzicht. Denk aan de afvalstoffenheffing, de onroerendezaakbelasting (OZB) en de watersysteemheffing. Ook de WOZ-waarde van de woning wordt door BSOB vastgesteld en op het biljet vermeld. Met deze belastingen betalen inwoners mee aan zaken als leefbaarheid, voorzieningen en waterveiligheid in hun gemeente.

Nieuw aanslagbiljet: minder papier, meer overzicht

Nieuw dit jaar is dat het aanslagbiljet er anders uitziet. BSOB heeft het biljet onder handen genomen en overzichtelijker gemaakt. De belangrijkste informatie staat nu meteen op de voorkant: hoeveel je moet betalen en hoe je dat kunt doen. Het biljet is ook korter geworden, wat scheelt in papier én zoekwerk. Opvallend is ook de toevoeging van een QR-code op de voorkant. Door die te scannen kunnen inwoners direct online hun zaken regelen. Betalen, bezwaar maken, controleren of zij in aanmerking komen voor kwijtschelding of inloggen in de Digitale Balie: het kan allemaal via één scan.