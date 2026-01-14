Gemeentelijke- en waterschapsbelastingen: zo ziet het nieuwe biljet eruit
Zo’n envelop waar je niet op zit te wachten: de jaarlijkse aanslag voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen. In februari valt hij weer bij inwoners van gemeenten die meedoen met Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Dit jaar ziet het biljet er anders uit en kun je meer online regelen. Wat dat precies voor jou betekent, leggen we uit.
Op het aanslagbiljet staan verschillende belastingen gebundeld op één overzicht. Denk aan de afvalstoffenheffing, de onroerendezaakbelasting (OZB) en de watersysteemheffing. Ook de WOZ-waarde van de woning wordt door BSOB vastgesteld en op het biljet vermeld.
Met deze belastingen betalen inwoners mee aan zaken als leefbaarheid, voorzieningen en waterveiligheid in hun gemeente.
Nieuw aanslagbiljet: minder papier, meer overzicht
Nieuw dit jaar is dat het aanslagbiljet er anders uitziet. BSOB heeft het biljet onder handen genomen en overzichtelijker gemaakt. De belangrijkste informatie staat nu meteen op de voorkant: hoeveel je moet betalen en hoe je dat kunt doen. Het biljet is ook korter geworden, wat scheelt in papier én zoekwerk.
Opvallend is ook de toevoeging van een QR-code op de voorkant. Door die te scannen kunnen inwoners direct online hun zaken regelen. Betalen, bezwaar maken, controleren of zij in aanmerking komen voor kwijtschelding of inloggen in de Digitale Balie: het kan allemaal via één scan.
Getest door inwoners
Bij het vernieuwen van het aanslagbiljet heeft BSOB niet alleen achter een bureau gezeten. Leden van het inwonerspanel in Laarbeek kregen alvast een voorbeeld te zien. Zij vonden het biljet duidelijk en makkelijk te begrijpen. Hun tips zijn meegenomen in de definitieve versie.
Wie alles graag digitaal regelt, krijgt het aanslagbiljet automatisch in de Berichtenbox van MijnOverheid, als die optie is aangezet. Liever papier? Dan valt de aanslag gewoon in februari op de deurmat.