Bus compleet verwoest door felle brand, ook auto raakt beschadigd

Een busje is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen op een parkeerplaats in Waalwijk. Buurtbewoners ontdekten de brand aan de Esdoornstraat en seinden de hulpdiensten in. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak van het voertuig. De bus ging dan ook volledig in vlammen op.

De brand woedde rond tien over half twee ’s nachts. Het busje stond op dat moment aan de voorkant in brand. Door de hitte raakte ook een andere auto beschadigd; deze stond naast het busje geparkeerd. De auto liep schade op aan de zijkant en in het interieur.

Materialen van dakdekker in bus

De uitgebrande bus lag vol met materialen van een dakdekker, waaronder rollen dakbedekking en montagemateriaal.

Volgens omwonenden stond het busje al zo’n vier weken stil. De eigenaar woont een eindje verderop en is door de politie op de hoogte gebracht van de brand.

De brandweer heeft de voertuigen uiteindelijk volledig geblust. Ook een lantaarnpaal raakte beschadigd door de brand: door de hitte smolt een deel van de lamp weg.

Een takelbedrijf zal de beschadigde voertuigen wegslepen. Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.