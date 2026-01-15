Advertentie
Flinke schade aan gevel van huis door autobrand vlakbij
Vandaag om 05:46 • Aangepast vandaag om 09:15
Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen in Aarle-Rixtel. Het voertuig stond aan de Mariastraat, vlak bij een huis. Door de brand liep ook het huis schade op.
De bewoners van het huis waren op het moment van de brand thuis en zijn op tijd gewaarschuwd. De brandweer had het vuur snel onder controle.
Door het vuur heeft het huis flinke schade opgelopen. Ruiten zijn gesprongen en de voordeur is beschadigd.
Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Er raakte niemand gewond.
