Flinke schade aan gevel van huis door autobrand vlakbij

Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen in Aarle-Rixtel. Het voertuig stond aan de Mariastraat, vlak bij een huis. Door de brand liep ook het huis schade op.

De bewoners van het huis waren op het moment van de brand thuis en zijn op tijd gewaarschuwd. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Door het vuur heeft het huis flinke schade opgelopen. Ruiten zijn gesprongen en de voordeur is beschadigd. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Er raakte niemand gewond.

Ook de voordeur liep schade op door autobrand in Aarle-Rixtel (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Brandweer rukt uit voor autobrand in Aarle-Rixtel (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).