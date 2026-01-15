Navigatie overslaan
VIDEO

Schoten gelost in huis: man loopt schotwond op aan been

Vandaag om 06:57 • Aangepast vandaag om 07:46

In een huis aan de Outshoornstraat in Tilburg is donderdagochtend geschoten. Agenten met kogelwerende vesten gingen bij het huis naar binnen. In het huis zaten drie mannen, een van hen bleek een schotwond te hebben. 

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

De twee andere mannen zijn uit het huis gehaald en gefouilleerd. Het slachtoffer ging zelf lopend de ambulance in. De verwondingen leken mee te vallen. 

Het is nog niet bekend of de man is beschoten of dat hij zichzelf in z'n been heeft geschoten.

Schoten gelost in huis Tilburg (foto: Persbureau Heitink).
