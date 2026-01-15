Schoten gelost in huis: man loopt schotwond op aan been

In een huis aan de Outshoornstraat in Tilburg is donderdagochtend geschoten. Agenten met kogelwerende vesten gingen bij het huis naar binnen. In het huis zaten drie mannen, een van hen bleek een schotwond te hebben.

De twee andere mannen zijn uit het huis gehaald en gefouilleerd. Het slachtoffer ging zelf lopend de ambulance in. De verwondingen leken mee te vallen.

Het is nog niet bekend of de man is beschoten of dat hij zichzelf in z'n been heeft geschoten.