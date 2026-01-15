Schoten gelost in huis: man schiet zichzelf in been

De man die donderdag gewond werd gevonden in een huis in Tilburg, blijkt zichzelf te hebben geschoten. Dat meldt de politie donderdagochtend. De man verwondde zichzelf met een luchtdrukwapen in een huis aan de Outshoornstraat.

Volgens de politie is er geen sprake van een strafbaar feit. Het onderzoek is dan ook afgerond.

Agenten met kogelwerende vesten gingen donderdagochtend vroeg de woning binnen. In het huis waren drie mannen aanwezig; een van hen bleek een schotwond te hebben.

De twee andere mannen zijn uit het huis gehaald en gefouilleerd. Het slachtoffer ging zelf lopend de ambulance in. De verwondingen leken mee te vallen.