Grote drukte op Brabantse snelwegen, A59 bij Heusden dicht

Het was donderdagochtend erg druk op de Brabantse snelwegen. Het was vooral raak op de A58 en de de A59. Rond negen uur zijn veel files opgelost.

De langste file stond donderdagochtend op de A58. Door een ongeluk bij Tilburg-Reeshof stond het verkeer vanuit Eindhoven richting Breda bijna een uur in de file. Iets voor half negen ging de weg weer helemaal open en nam de file snel af.

Andere files

Ook de A59 bij Heusden richting Den Bosch was donderdagochtend zeker een uur lang dicht. Het verkeer werd daarom over de vluchtstrook geleid. Dat zorgde rond half negen's ochtends voor ruim een half uur vertraging.

Vanuit Breda richting het noorden, op de A16, stond het verkeer ongeveer net zo lang lang in de file. Ook die file nam na negen uur af.