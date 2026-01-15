Grote drukte op Brabantse snelwegen weer voorbij

Het was donderdagochtend erg druk op de Brabantse snelwegen. Vooral op de A58 en de A59 was het raak. Rond negen uur waren veel files opgelost.

De langste file stond donderdagochtend op de A58. Door een ongeluk bij Tilburg-Reeshof stond het verkeer vanuit Eindhoven richting Breda bijna een uur stil. Iets voor half negen ging de weg weer open en nam de file af.

Op de A27 bij Oosterhout botste een auto tegen de vangrail. Het verkeer stond even in een file richting het oosten. Er vielen geen gewonden.

Andere files

Ook de A59 bij Heusden richting Den Bosch was donderdagochtend ruim een uur dicht. Het verkeer werd daarom over de vluchtstrook geleid. Dat leverde rond half negen ’s ochtends ruim een half uur vertraging op.

Vanuit Breda richting het noorden, op de A16, stond het verkeer ongeveer net zo lang in de file. Ook daar nam de file na negen uur af.