Arrestatieteam valt huis binnen in Geldrop, man aangehouden

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag door een arrestatieteam uit z'n huis gehaald in Geldrop. Agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) vielen het huis aan de Vincent van den Heuvelstraat iets na middernacht binnen.

Het arrestatieteam ramde de voordeur eruit en wist op die manier binnen te komen. De man is aangehouden.

Waarom de man is aangehouden, is onbekend. Ondanks het nachtelijke tijdstip zorgde de inval voor veel rumoer in de straat. Veel bewoners kwamen de straat op om te kijken wat er aan de hand is.