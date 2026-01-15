Navigatie overslaan

Arrestatieteam valt huis binnen in Geldrop, man aangehouden

Vandaag om 08:07 • Aangepast vandaag om 08:23
Arrestatieteam valt huis binnen in Geldrop (foto: Dave Hendriks / SQ Vision).
Arrestatieteam valt huis binnen in Geldrop (foto: Dave Hendriks / SQ Vision).

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag door een arrestatieteam uit z'n huis gehaald in Geldrop. Agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) vielen het huis aan de Vincent van den Heuvelstraat iets na middernacht binnen. 

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Het arrestatieteam ramde de voordeur eruit en wist op die manier binnen te komen. De man is aangehouden.

Waarom de man is aangehouden, is onbekend. Ondanks het nachtelijke tijdstip zorgde de inval voor veel rumoer in de straat. Veel bewoners kwamen de straat op om te kijken wat er aan de hand is.

Man aangehouden na inval in woning Geldrop (foto: Dave Hendriks / SQ Vision).
Man aangehouden na inval in woning Geldrop (foto: Dave Hendriks / SQ Vision).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.