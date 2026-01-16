Verkiezingen in aantocht: geef je mening over de gemeentepolitiek

Betaalbare woningen, veiligheid op straat, opvanglocaties voor asielzoekers, groen in de buurt, afvalinzameling, parkeerbeleid… Het zijn slechts enkele van de onderwerpen waar de gemeente over gaat. Half maart gaat Brabant weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.

Omroep Brabant wil graag weten wat jij belangrijk vindt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom vragen we je mee te doen aan ons publieksonderzoek, dat we doen in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS. Het invullen duurt ongeveer tien minuten.

En dan kan er echt verschil worden gemaakt. Waar de ene politieke partij asielzoekers ruimhartig wil opvangen, verzetten andere partijen zich daartegen. De een zet zich in voor meer veiligheid op straat, de ander maakt van beter openbaar vervoer een speerpunt. Meer of minder thuishulp voor chronisch zieken? Extra geld naar onderwijs? En wie belooft de meeste huizen te bouwen? Keuzes genoeg!

Wat vind jij belangrijke onderwerpen? Wat moet als eerste worden aangepakt in jouw gemeente en waarom? Waar moet de gemeente zich voor inzetten? Weet je wat er speelt, heb je vertrouwen in de gemeentepolitici en voel je dat je genoeg invloed hebt? Vertel ons hoe jij denkt over je gemeente en gemeentepolitiek. Deel een ervaring, geef voorbeelden.

Dit is geen opinieonderzoek, maar een middel om ervaringen en verhalen van mensen te horen en te inventariseren wat je bezighoudt. Het helpt ons nog beter te berichten over wat er leeft in Brabant.

Je kunt je mening geven door deze korte vragenlijst in te vullen. Bij voorbaat dank daarvoor.

Heb je ervaringen met je gemeente of een andere overheidsorganisatie die je vertrouwelijk wil delen met de onderzoeksredactie van Omroep Brabant? Mail dan naar [email protected] of bereik ons anoniem via Publeaks.