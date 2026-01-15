Illegale sekswerkers en drugs aangetroffen in woning in Vlijmen

In een huis in Vlijmen zijn vrijdag tijdens een controle drie illegale sekswerkers en drugs aangetroffen. De sekswerkers boden hun diensten aan via online advertenties.

Een van de sekswerkers verbleef illegaal in Nederland. Deze persoon is overgedragen aan de afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM), schrijft de gemeente Heusden.

In de woning werden daarnaast drugs en flessen lachgas aangetroffen. De drugs zijn door de politie in beslag genomen. De burgemeester is van plan de woning te sluiten, meldt de gemeente.