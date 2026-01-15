Advertentie
Taxi en busje botsen frontaal op elkaar in Steenbergen, bestuurder bekneld
Vandaag om 10:03 • Aangepast vandaag om 11:59
Een busje en een taxi zijn donderdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Halsterseweg in Steenbergen. De bestuurder van de bus zat bekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De bestuurder van de taxi is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij vervoerde geen personen op het moment van de botsing. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.
