Nieuw record voor ASML: bedrijf is meer waard dan ooit

De aandelenkoers van ASML is donderdag gestegen naar een nieuw recordniveau. De Nederlandse chipmachinefabrikant verstevigt daarmee zijn positie als waardevolste bedrijf van Europa.

ASML is het derde Europese bedrijf dat deze mijlpaal in dollars wist te bereiken, na het Franse luxeconcern LVMH en de Deense farmaceut Novo Nordisk. LVMH en Novo Nordisk noteren inmiddels ruim onder dat niveau.

Het aandeel ASML bereikte met 1167 euro de hoogste tussentijdse koers ooit. De beurswaarde van het bedrijf liep daarmee op tot ongeveer 450 miljard euro. In dollars gemeten werd ASML voor het eerst meer dan 500 miljard dollar waard.

Opmars van ASML

De opmars van het aandeel ASML volgt op aanhoudende sterke resultaten van TSMC. Deze grote Taiwanese chipmaker, een belangrijke klant van de machines van ASML, profiteerde afgelopen kwartaal opnieuw van de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI) en verwacht dit jaar meer te investeren.