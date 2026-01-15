Vogelgriep bij kalkoenbedrijf in Oisterwijk: 24.000 dieren worden geruimd

Bij een kalkoenbedrijf in Oisterwijk is vogelgriep vastgesteld. Daarom worden de ongeveer 24.000 kalkoenen op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Rondom het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer.

Dat verbod betekent dat vogels, broedeieren en consumptie-eieren uit dit gebied niet vervoerd mogen worden, meldt Omroep Tilburg . Ook het afvoeren van mest en gebruikt strooisel is verboden. Andere dieren dan vogels mogen wel vervoerd worden, mits dit volgens strikte hygiëneregels gebeurt.

In een gebied van 1 en 3 kilometer rond het bedrijf is geen ander pluimveebedrijf gevestigd. In het grotere gebied van 10 kilometer rond het bedrijf liggen achttien andere pluimveebedrijven, voor hen geldt het vervoersverbod.

Landelijke maatregelen

Sinds oktober 2025 geldt in Nederland een landelijke ophok- en afschermplicht. Commercieel gehouden vogels moeten binnen blijven en risicovogels bij hobbyhouders moeten worden afgeschermd. Ook zijn bezoek- en tentoonstellingsverboden aangescherpt, om verspreiding van het virus te voorkomen.

De NVWA onderzoekt of er in de periode voorafgaand aan de melding contact is geweest met andere bedrijven of producten.