Rouwauto botst op vrachtwagen op A59

Vandaag om 12:31 • Aangepast vandaag om 12:53
Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.
Een rouwauto is donderdagochtend achterop een vrachtwagen gebotst op de A59 bij Oss. De rouwauto vervoerde op dat moment geen overledene.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde iets na elf uur. De chauffeur van de rouwauto is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De rouwauto wordt afgevoerd door een bergingsbedrijf. De politie onderzoekt de oorzaak van de botsing.

