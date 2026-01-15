Wéér brand op dak van huis dat juist werd gerepareerd na eerdere brand

Bij een huis aan de Egelstraat in Eindhoven is donderdagmiddag brand ontstaan tijdens werkzaamheden aan het dak. Werkzaamheden die nodig waren nadat er vorig jaar ook al brand uitbrak op het dak van het huis. En ook toen brak de brand uit toen er werd gewerkt aan het dak.

De bewoner zat donderdagmiddag nietsvermoedend thuis toen de werkzaamheden aan zijn dak werden uitgevoerd. “We zagen opeens rook", vertelt hij. "We twijfelden niet en belden gelijk 112. De hulpdiensten waren er gelukkig snel waardoor we niet zoveel schade hebben.”

Het is niet de eerste brand in de woning van de man. Ook vorig jaar ontstond er een brand, net nadat een dakdekker klaar was met werken aan het dak. Destijds raakten vijf appartementen beschadigd. De dakdekker die toen aan het werk was, verdween aanvankelijk, maar werd later door de politie aangehouden.

Donderdagmiddag was het dus opnieuw raak. Er brak opnieuw brand uit op het dak en in de spouwmuur van het huis. Dat ging gepaard met flinke rookontwikkeling in het huis.

"Ze waren bijna klaar met de werkzaamheden, maar helaas is het nu weer gebeurd", zegt de bewoner. Hij geeft aan het gemakkelijk los te kunnen laten: "We moeten door."

Om de brand goed te kunnen bestrijden, moest de brandweer een deel van een muur slopen. Zo kon worden gecontroleerd of het vuur zich verder had verspreid in de constructie. De bewoner zegt vertrouwen te blijven houden in dakdekkers, terwijl het in zijn geval dus voor de tweede keer in korte tijd misging.