Mo (21) vluchtte uit Syrië, ging aan de slag en nu runt hij een McDonald’s

Vijf jaar geleden vluchtte Mohamad Kashtom voor de oorlog in Syrië. Als zestienjarige kwam hij samen met z'n ouders in Den Bosch terecht. Hier moest hij alles opnieuw leren en was zijn toekomst onzeker. Maar hij gaf niet op en nu runt hij de McDonald’s in het centrum van de stad.

Met wat foto’s in zijn hand van de jongere Mo, zoals we hem ook mogen noemen, vertelt Mohamad hoe hij vijf jaar geleden naar Nederland kwam. “Waar ik vooral aan moest wennen was de kou”, lacht hij. “Maar er is hier natuurlijk ook een andere cultuur, ik moest een nieuwe taal leren, nieuwe vrienden maken en werk zoeken. Ik was pas zestien, dus dat was best wel lastig.” Via de school waar hij Nederlands leerde, kwam hij bij McDonald’s terecht. Hij begon er als stagiair, maar groeide razendsnel door. “Ik begon als crewlid, bakte frietjes en stond in de keuken. Ondertussen ging ik 's ochtends naar school, liep ik ‘s middags stage en werkte ik ook in het weekend.” Dat waren volle dagen. “Maar ik ging elke dag met zin naar school én werk: ik had het doel iets van mijn toekomst te maken."

"Bijna iedere drie maanden kreeg ik een nieuwe functie.”

Al snel begon Mohamad collega's te trainen. En niet veel later stapte de franchisenemer van het restaurant op hem af. Hij zag talent in de jongen. “Hij vroeg me of ik manager wilde worden in Heesch en daarna ging het snel”, vertelt Mo. “Ik volgde opleidingen en bijna iedere drie maanden kreeg ik een nieuwe functie.” Nu is hij terug in Den Bosch en heeft hij als restaurantmanager de eindverantwoordelijkheid over veertig collega’s, de managers en het restaurant zelf. “Ik zorg dat alles goed loopt, maak de roosters en de omzetplanning. Laatst met het Glazen Huis (van Serious Request, red.) was dat een extra uitdaging. Maar dat vind ik alleen maar leuk.”

"Ik luister naar André Hazes en hou van kroketten."