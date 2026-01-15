Gevaarlijke politieachtervolging eindigt in crash

Een politieachtervolging over de A58 van Tilburg naar Breda is woensdagavond geëindigd in een crash. De bestuurder van de vluchtauto verloor de macht over het stuur en crashte in de tunnelbak op de Franklin Rooseveltlaan in Breda. De man uit Frankrijk werd even later aangehouden voor het bezit van softdrugs en zijn gevaarlijke rijgedrag.

Agenten zagen rond kwart voor tien een auto met Frans kenteken te hard rijden op de Oude Goirleseweg in Tilburg. De bestuurder hield mogelijk ook een telefoon vast, waarna agenten hem een stopteken gaven. In eerste instantie stopte de auto, maar toen agenten dichterbij kwamen, ging de bestuurder er vandoor.

Met hoge snelheid achtervolgden agenten hem via de A58 richting Rijsbergen. De auto reed het dorp in, keerde om en reed via de snelweg terug naar Breda. Agenten probeerden de auto meerdere keren klem te rijden, maar de auto reed veel te hard, reed door rood, ging spookrijden en veroorzaakte bijna een aanrijding met een politieauto.

Softdrugs

Rond tien uur verloor de man de macht over het stuur en crashte hij in de tunnelbak op de Franklin Rooseveltlaan. In de auto roken agenten een sterke hennepgeur en vonden ze meerdere soorten softdrugs. De bestuurder testte positief op drugs. Wat hij precies heeft gebruikt, wordt nog onderzocht.

Ook een 33-jarige vrouw en een 40-jarige man uit Frankrijk, die in de auto zaten, zijn aangehouden voor het bezit van softdrugs. De auto en de drugs zijn in beslag genomen