Aantal woninginbraken daalt, maar niet overal: zo zit het in jouw gemeente

Er zijn in Nederland sinds 2012 niet eerder zo weinig woninginbraken geteld als vorig jaar, blijkt uit een analyse van het ANP. Toch zijn er in onze provincie 26 gemeenten waar het aantal inbraken juist is gestegen. Bekijk hier hoe het zit in jouw gemeente.

Romee van der Heijden Geschreven door

In Brabant zijn verschillende gemeenten waar in 2025 meer woninginbraken zijn geweest dan een jaar daarvoor. In Reusel-De Mierden steeg het aantal inbraken procentueel gezien het meest: in 2024 waren daar 12 inbraken en in 2025 waren dit er 29, een stijging van bijna 142 procent.

De grootste daling van het aantal inbraken is te zien in Best. In die gemeente waren in 2024 33 inbraken en in 2025 slechts 12. Een daling van 63,6 procent. Bekijk in de kaart hieronder hoe vaak er is ingebroken in jouw gemeente:

