Aantal woninginbraken daalt, maar niet overal: zo zit het in jouw gemeente
Er zijn in Nederland sinds 2012 niet eerder zo weinig woninginbraken geteld als vorig jaar, blijkt uit een analyse van het ANP. Toch zijn er in onze provincie 26 gemeenten waar het aantal inbraken juist is gestegen. Bekijk hier hoe het zit in jouw gemeente.
In Brabant zijn verschillende gemeenten waar in 2025 meer woninginbraken zijn geweest dan een jaar daarvoor. In Reusel-De Mierden steeg het aantal inbraken procentueel gezien het meest: in 2024 waren daar 12 inbraken en in 2025 waren dit er 29, een stijging van bijna 142 procent.
De grootste daling van het aantal inbraken is te zien in Best. In die gemeente waren in 2024 33 inbraken en in 2025 slechts 12. Een daling van 63,6 procent.
Bekijk in de kaart hieronder hoe vaak er is ingebroken in jouw gemeente:
De gemeente Roosendaal is ook een gemeente die een forse stijging in het aantal inbraken kent, namelijk 61 procent. Volgens een gemeentewoordvoerder zag Roosendaal de toename al aankomen sinds de zomer. "Wij hebben geen aantoonbare reden voor de stijging nu in 2025. Maar we hebben afgelopen zomer al direct stappen ondernomen", reageert die gemeente. Onder meer door de inzet van slimme camerabewaking en straatverlichting.
In de meeste gemeenten in Nederland daalde het aantal inbraken vorig jaar, vooral in het noorden van het land. Uit politiecijfers blijkt dat er in 2025 21.600 inbraken waren, ruim 800 minder dan het jaar daarvoor.