Deze parfumdieven slaan voor 2000 euro hun slag in Helmond en Veldhoven

Twee parfumdieven hebben in oktober toegeslagen in Veldhoven en Helmond. In totaal namen ze voor zo'n 2000 euro aan parfum mee. De politie gaf donderdag beelden vrij van de twee dieven.

Een vrouw nam op 2 oktober parfum mee bij een winkel in Veldhoven. Het ging om vier flesjes van het merk Tom Ford, goed voor zo'n 1000 euro.

Ze loopt met de flesjes in haar zakken de winkel uit, maar medewerkers hebben haar in de gaten. Het alarm gaat af en ze spreken de vrouw aan. Er volgt wat discussie en een medewerker pakt haar vast, maar de vrouw rukt zich los en gaat er met versnelde pas vandoor.

Op 10 oktober slaat een man zijn slag bij eenzelfde parfumwinkel, maar dan in de Elzaspassage in Helmond. Hij vult zijn zakken op een onbewaakt ogenblik met tien flesjes parfum van verschillende merken. Een handlanger leidt het personeel ondertussen af. De handlanger staat niet op camera, de dief wel.

Of er een verband is tussen de twee diefstallen is niet bekend.