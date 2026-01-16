Seksueel misbruik op camping: 14 jaar cel en tbs geëist tegen Mels van B.

Mels van B., die jonge meisjes misbruikte op een camping in Hoeven, moet 14 jaar de gevangenis in, als het aan de officier van justitie ligt. Ook moet hij tbs met dwangverpleging krijgen. Bovendien wil het OM dat de man levenslang toezicht krijgt. "Hij ging niet op zoek naar hulp maar naar nieuwe logeetjes", zei de officier van justitie vrijdagmiddag voor de rechtbank in Rotterdam.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

Ruim dertig jonge meisjes werden slachtoffer van hem. Achttien van hen misbruikte hij ook echt fysiek. Dat deed hij in zijn huis in Barendrecht en in zijn stacaravan in Hoeven. Hij heeft het misbruik bekend. Mels van B. (46) zegt dat hij de schuld op zich wil nemen. Hij wil zich niet verschuilen achter zijn stoornissen. "Ik had het kunnen voorkomen en heb steeds dezelfde keus gemaakt en daarom voel ik me verantwoordelijk voor mijn daden." De slachtoffertjes waren vriendinnetjes van zijn dochter. Hij drogeerde ze met slaapmiddelen en maakte foto’s en video’s van het seksueel misbruik. Dat waren schokkende beelden, volgens politie en justitie. Van B. benadrukte vrijdag dat hij de beelden met niemand heeft gedeeld. "Ik hoop dat dat enige rust geeft." Van B. maakte foto's en video's zelf

Het bewijs in deze zaak bestaat uit onder meer foto’s en video’s van het misbruik die hij zelf maakte. Maar ook hoofdharen van de meisjes. Daarin zijn sporen gevonden van slaapmiddel. Bij een deel van de slachtoffers is op hun onderbroek of pyjama sperma gevonden van Van B..

Daarnaast zijn er belastende verklaringen van de meisjes die logeerden en moe en verward wakker werden bij hem thuis of in de caravan.

Gefilmd en gefotografeerd op wc

Dertien andere meisjes werden ook slachtoffer van Van B., maar dan gaat het over hele andere voorvallen. Ze zijn gefilmd of gefotografeerd toen ze naar de wc gingen, douchten of aan het zonnen waren. Op de aanklacht staat dat het misbruik plaatsvond van 1 januari 2023 tot 22 augustus 2024. Maar politie en justitie vonden al kinderporno die hij maakte uit 2010 en 2011. Deskundigen hebben allerlei stoornissen vastgesteld bij Van B., zoals autisme, pedofilie, hyperseksualiteit en borderline. Gevaar op herhaling is hoog. "Verdachte ziet seks met jonge meisjes niet als een stoornis. Hij ziet niet dat het schadelijk is", zei de officier van justitie. "Hij ging niet op zoek naar hulp, maar naar nieuwe logeetjes." Daarom eiste de officier tbs-behandeling onder dwang en levenslang toezicht. Die gaan in na zijn straf van veertien jaar. Die straf is nodig, vindt de officier omdat Van B. een "onvoorstelbare hoeveelheid leed" heeft veroorzaakt bij de slachtoffers, hun ouders en andere familieleden. Dat moet eerst vergolden worden. Ouders aan het woord

Op deze vierde zittingsdag kwamen opnieuw ouders van misbruikte meisjes aan het woord. Er werden geen namen genoemd, alleen codes. Dat is om de privacy te waarborgen van de meisjes tussen de negen en twaalf jaar oud. De moeder van 'meisje P55' zei over de verdachte: "Hij heeft een heel spoor van slachtoffers achter zich gelaten. Dat zal ik hem nooit vergeven." De vader van het meisje schreef aan de rechtbank: "Het enige wat ik kan hopen is dat Mels van B. heel lang weggestopt zal worden en nooit meer in staat is iemand te misbruiken." De moeder van 'meisje Z63' noemde Mels van B. 'een monster dat alleen maar aan zichzelf dacht'. Ze verwijt Van B. vooral dat hij de meisjes drogeerde met alle risico’s van dien. "Hij heeft met haar leven gespeeld door haar een hoge dosis medicijnen te geven." "Mels heeft ons voor de gek gehouden. Hij heeft ons vertrouwen diep beschaamd", zei zei de moeder van meisje Z74. 'Wat is gezegd, raakt me diep'

Van B. reageerde ook vrijdag weer emotioneel op de ouders. "Wat is gezegd raakt me diep. Ik wens iedereen veel sterkte, nogmaals: het spijt me echt." Maandag gaat het proces verder. Dan komt de advocaat van Mels van B. aan het woord met haar pleidooi. De uitspraak staat gepland op 3 maart.