Dodelijk ongeval agent en schietpartij Eindhoven: dit gebeurde er vandaag

Van een dodelijk ongeval waarbij een agent om het leven kwam tot een schietpartij in Eindhoven. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Na een fataal ongeval in 2020 waarbij agent Jeroen Leuwerink omkwam, deelt zijn broer Martijn zijn ervaringen in de podcast 'Ode Aan Mijn Broer'. Het ongeluk, waarbij een afgeleid bestuurder de agent aanreed tijdens het weghalen van een das, heeft Martijns kijk op politiewerk en verkeersveiligheid ingrijpend veranderd. Hier lees je zijn verhaal.

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald in Geldrop. Agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) vielen het huis aan de Vincent van den Heuvelstraat iets na middernacht binnen. Lees hier het verhaal.

Later op de dag werd duidelijk dat het om een 45-jarige man gaat. Hij is in Geldrop aangehouden voor een schietpartij bij het Stationsplein in Eindhoven. Een arrestatieteam viel na middernacht een woning binnen waar de verdachte, die sinds woensdagmiddag werd gezocht, zich bevond. De politie had eerder op de dag met kogelwerende vesten en een helikopter naar hem gezocht. Check het hier.

PSV-trainer Peter Bosz kijkt met gemengde gevoelens terug op de 4-1 bekerzege tegen FC Den Bosch. Ondanks de ruime voorsprong in de eerste helft, viel het spel na rust tegen. Daarnaast moest Dennis Man het veld verlaten met een mogelijke blessure. Hier lees je het hele verhaal.