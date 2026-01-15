Navigatie overslaan

Einde oefening voor RKC in KNVB-beker na nederlaag tegen Heerenveen

Vandaag om 20:27 • Aangepast vandaag om 20:57
Lieshoutenaar Luuk Brouwers hielp Heerenveen aan de overwinning op RKC.
RKC is er donderdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale van de KNVB-beker. De Waalwijkers verloren met 3-1 van eredivisionist Heerenveen. 

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Heerenveen had in de eerste helft het overwicht. Op aangeven van Lieshoutenaar Luuk Brouwers maakte Jacob Trenskow de 1-0. In de tweede helft schoot RKC'er Jesper Uneken op zeer acrobatische wijze de eerstedivisionist verrassend naar 1-1. 

Lang genieten van deze meevaller kon RKC niet. Doelpunten van Oliver Braude en andermaal Trenskow zorgden voor de 3-1 eindstand.

PSV enige Brabantse kwartfinalist
Daarmee zit het bekertoernooi er voor RKC op. PSV, dat woensdag FC Den Bosch versloeg, is de enige Brabantse ploeg in de kwartfinale van de KNVB-beker.

De loting is vrijdag.

