Einde oefening voor RKC in KNVB-beker na nederlaag tegen Heerenveen
Vandaag om 20:27 • Aangepast vandaag om 20:57
RKC is er donderdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale van de KNVB-beker. De Waalwijkers verloren met 3-1 van eredivisionist Heerenveen.
Heerenveen had in de eerste helft het overwicht. Op aangeven van Lieshoutenaar Luuk Brouwers maakte Jacob Trenskow de 1-0. In de tweede helft schoot RKC'er Jesper Uneken op zeer acrobatische wijze de eerstedivisionist verrassend naar 1-1.
Lang genieten van deze meevaller kon RKC niet. Doelpunten van Oliver Braude en andermaal Trenskow zorgden voor de 3-1 eindstand.
PSV enige Brabantse kwartfinalist
Daarmee zit het bekertoernooi er voor RKC op. PSV, dat woensdag FC Den Bosch versloeg, is de enige Brabantse ploeg in de kwartfinale van de KNVB-beker.
De loting is vrijdag.
