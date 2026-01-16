Inval in huis in Heeswijk-Dinther: wapen gevonden en bewoner aangehouden

De politie is vrijdagochtend rond halfvijf met groot vertoon een huis binnengevallen aan de Brouwersstraat in Heeswijk-Dinther. Er werd een gepantserd voertuig ingezet om de deur te forceren.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) viel het huis vroeg in de ochtend binnen met het gepantserd voertuig. Deze zogeheten 'bearcat' wordt gezien als zwaarder geschut en wordt gebruikt bij invallen met een verhoogd risico.

Aanleiding voor de inval was informatie dat er één of meerdere wapens in het huis zouden liggen. Een wapen is in beslag genomen en de bewoner is aangehouden.

Het huis en de garage aan de Brouwersstraat werden door zo'n zes agenten doorzocht, net als zeker vier auto's die bij het huis stonden.

Arrestatie

Of de bewoner een man of vrouw is, wil de politie niet zeggen. Ze kan ook niet zeggen of het om een langer lopend onderzoek gaat.

Volgens buurtbewoners woont er op het adres een gezin. Ook zou er een jongeman wonen die al vaker met de politie in aanraking is geweest. Het is niet duidelijk of hij degene is die is aangehouden. De politie kan ook geen antwoord geven op de vraag of hij een bekende is van de politie.

Rust in straat wedergekeerd

Buurtbewoners zijn niet verbaasd dat er iets speelt: "Maar zo'n heftige inval hadden we niet verwacht."

Rond halfzeven vrijdagochtend was er van de inval niets meer te zien. Buurtbewoners hebben in de vroege ochtend niets gemerkt van de inval zelf.