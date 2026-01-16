Als kind fietste hij van de geluidswal af, nu scheurt hij door de duinen

Dakar-coureur Marnix Leeuw krijgt in Saoedi-Arabië iedere dag support van vader Marc. Zijn drie zussen en moeder volgen de verrichtingen van de twintigjarige Eindhovenaar thuis op de voet. "Als kind racete hij al met zijn crossfiets van de geluidswal af, hoe harder hoe beter", zegt moeder Anique.

Na school pakte de kleine Marnix vaak zijn crossfiets en was de liefde voor snelheid al duidelijk. "Toen hij wat ouder was, zat hij vaak achter zijn computer te racen met een racestuur en pedalen", zegt moeder Anique. "Ook ging hij vanaf jongs af aan mee met zijn vader als hij rally ging rijden. Wat moet je daar de hele dag doen vroeg ik me af, maar Marnix vond het prachtig. Hij deed niets liever dan dat.”

Ook oudste zus Maxime (24) zag al op jonge leeftijd dat Marnix een liefde had voor snelheid. "Hij reed al vroeg rond in auto’s en ging mee naar de rally’s van mijn vader. Het is mooi dat hij hier echt zijn passie in heeft gevonden", zegt ze. "Ik hoor van mijn vader altijd dat hij goed en slim rijdt, maar dat hij er talent voor heeft wordt mij deze rally steeds meer duidelijk."

Overdag volgt ze de prestaties online op de voet, houdt ze de social media van het team bij en volgt ze onder meer via Omroep Brabant zoveel mogelijk over haar broer. "Het leeft binnen ons gezien, maar ook bij de rest van de familie, vrienden en het bedrijf van mijn vader. Wanneer we Marnix op beeld zien, is het altijd superleuk om te zien hoeveel plezier hij heeft. We kunnen aan zijn gezicht aflezen dat hij zowel voor als achter de camera vrolijk is en het naar zijn zin heeft."

"Als oudere zus heb ik daar bewondering voor."

De huidige elfde plaats in het algemeen klassement zorgt voor trots bij de ‘Leeuwinnen’. "Het is bizar hoe goed hij het doet op deze leeftijd en dat bij zijn eerste deelname als coureur", zegt Maxime. "De manier waarop hij iedere dag consistent rijdt en hoe goed de truck het volhoudt, laat zien dat er een professioneel en sterk team staat. Ik gun het hem zo, vooral omdat ik de afgelopen maanden zijn toewijding van dichtbij heb mogen meemaken. Als oudere zus heb ik daar bewondering voor.” Wie Marnix deze Dakar Rally volgt, ziet de eeuwige glimlach op zijn gezicht. Moeder Anique kan er alleen maar van genieten. "Ik ben supertrots op hem en de rest van het team. Het is heel leuk dat hij zijn passie in het rally rijden heeft gevonden en dat hij die samen met zijn vader kan delen. Als ik maar niet mee hoef."

Een jonge Marnix Leeuw.

