Automobiliste raakt van de weg en botst tegen paal op N65

Een vrouw is vrijdagochtend van de weg geraakt met haar auto en tegen een paal gebotst op de N65 bij Helvoirt. Na de botsing lag er veel olie op de weg waardoor een rijstrook werd afgesloten. Dat zorgde voor vertraging op de weg tussen Den Bosch en Tilburg.

De paal waar de auto tegen aan botste, had oranje knipperlichten en diende ter aankondiging van de aankomende verkeerslichten. De vrouw raakte meerdere paaltjes en kwam uiteindelijk tot stilstand op het fietspad. Ze raakte niet gewond.

De olie op de weg en het fietspad werd met een speciale reiniger schoongemaakt. De omver gereden paal is losgekoppeld van de stroom en veiliggesteld. De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf getakeld. Automobilisten stonden richting Tilburg een kwartier in de file.

Hoe de auto van de weg kon raken, is niet duidelijk.