Advertentie
Dodelijke aanrijding trein en auto: geen treinen tussen Oss en Nijmegen
Vandaag om 09:49 • Aangepast vandaag om 13:42
Bij een aanrijding tussen een trein en een auto op het spoor bij Huisseling is vrijdagochtend een persoon om het leven gekomen. Door het ongeluk reden er urenlang geen treinen tussen Oss en Nijmegen.
Er vielen verder geen gewonden. Een andere trein kwam naar de plek van het ongeluk om de passagiers op te halen. Het treinverkeer op het traject was urenlang verhinderd.
Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.
Advertentie
Advertentie