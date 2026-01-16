Navigatie overslaan

Dodelijke aanrijding trein en auto: geen treinen tussen Oss en Nijmegen

Vandaag om 09:49 • Aangepast vandaag om 13:42
Er rijden geen treinen tussen Oss en Nijmegen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Er rijden geen treinen tussen Oss en Nijmegen (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Bij een aanrijding tussen een trein en een auto op het spoor bij Huisseling is vrijdagochtend een persoon om het leven gekomen. Door het ongeluk reden er urenlang geen treinen tussen Oss en Nijmegen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er  vielen verder geen gewonden. Een andere trein kwam naar de plek van het ongeluk om de passagiers op te halen. Het treinverkeer op het traject was urenlang verhinderd.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.