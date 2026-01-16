Veul Gère viert 2x11-jarig jubileum met 22.000 fans in Spoorpark Tilburg

In 5 minuten en elf seconden waren alle bijna 15.000 kaartjes voor 'Veul Gère in Concert' van dit jaar uitverkocht. De carnavalsconcerten zijn in vier jaar tijd uitgegroeid tot een ongekend succes. Donderdagavond maakte de carnavalsgroep bekend het volgend jaar nog omvangrijker en feestelijker aan te pakken. "Wij gaan het grootste carnavalsconcert ooit geven."

Ruud Ritzen Geschreven door

Veul Gère in Concert XXXL

Het enige nadeel van het zeer populaire carnavalsconcert van de Tilburgse vriendengroep is dat er bijna geen kaartjes voor te krijgen zijn. In Poppodium 013 passen ongeveer drieduizend bezoekers. Nog vaker optreden is geen optie, want de vijftien leden hebben gewoon een baan. Dus ging de formatie op zoek naar een alternatief. Op loopafstand. "Ahoy' en de Ziggo Dome wilden ons wel hebben", zegt Veul Gère-lid Wim Bruggeman ,"maar het voelde niet goed om heel Brabant naar de Randstad te sturen voor een carnavalsfeest."

Tent in het Spoorpark

"We hebben gezocht naar een locatie waar we nog meer mensen dit konden gunnen en dat is gelukt", zegt Jasper Moonen van de carnavalsgroep. In de kroeg ontstond het idee voor een XXXL-versie in het Spoorpark. "Met een tent van 50 bij 100 meter en plek voor twee keer 11.000 fans." Veul Gère bestaat volgende jaar 2 keer 11 jaar en wil dat jubileum groots vieren. Bruggeman: "We hebben plek voor 22.000 man en we hopen dat dat voldoende is."