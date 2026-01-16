Grote politieactie voor bestuurder die mogelijk vluchtte na ongeluk

Agenten in kogelwerende vesten zijn vrijdag aan het begin van de middag bezig geweest met een zoekactie in een appartementencomplex aan de Baksvelstraat in Den Bosch. Volgens buurtbewoners is er één iemand aangehouden.

Voor de deur van dat complex stond een flink beschadigde auto. Mogelijk was deze betrokken geraakt bij een ongeluk op de Rietveldenweg en was de bestuurder er vandoor gegaan.

De auto die in een parkeervak voor het appartementencomplex stond, zat flink in elkaar. De politie was met veel wagens op de melding afgekomen. Agenten hadden kogelwerende vesten aan en schilden bij zich. Ook een politiehelikopter cirkelde boven de wijk.

De actie zorgde voor veel sensatie in de straat zag buurtbewoner Chris Brug. “Ik hoorde sirenes en zag allemaal politieauto’s staan. Het waren er een stuk of elf. In de lucht vloog een politiehelikopter. Ik ben nieuwsgierig dus toen ben ik hier bij de deur gaan staan en wezen kijken. Zo maak je nog eens iets mee in de straat.”

De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats voor de deur van Chris. “Die zat aan weerskanten in elkaar. We zagen een stuk spatbord hangen. De auto was flink beschadigd.”