Zoekactie naar bestuurder die auto ramde en met wapen dreigde

Agenten in kogelwerende vesten zijn vrijdag aan het begin van de middag bezig geweest met een zoekactie in een appartementencomplex aan de Baksvelstraat in Den Bosch. De agenten waren op zoek naar een automobilist die kort daarvoor een andere auto zou hebben geramd en de bestuurder zou hebben bedreigd met een vuurwapen.

Een bestuurder belde vrijdagmiddag de politie dat hij bij de Rietveldenweg was aangereden en dat hij bedreigd werd met een vuurwapen. De verdachte ging er daarna vandoor. In de auto zouden meerdere personen hebben gezeten en er zou mogelijk een derde auto bij betrokken zijn. De politie ging op zoek naar de verdachte en kwam uit bij een appartementencomplex aan de Baksvelstraat.

Voor de deur van dat complex stond een flink beschadigde auto. Agenten met kogelwerende vesten doorzochten het flatgebouw zonder resultaat. In de buurt werd wel een 40-jarige man uit Steenbergen aangehouden die mogelijk in de auto heeft gezeten. De politie was met veel wagens op de melding afgekomen. Ook een politiehelikopter cirkelde boven de wijk.

De actie zorgde voor veel sensatie in de straat zag buurtbewoner Chris Brug. “Ik hoorde sirenes en zag allemaal politieauto’s staan. Het waren er een stuk of elf. In de lucht vloog een politiehelikopter. Ik ben nieuwsgierig dus toen ben ik hier bij de deur gaan staan en wezen kijken. Zo maak je nog eens iets mee in de straat.” De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats voor de deur van Chris. “Die zat aan weerskanten in elkaar. We zagen een stuk spatbord hangen. De auto was flink beschadigd.”