Chauffeur van gekantelde vrachtwagen gewond naar ziekenhuis, weg een ravage

Vandaag om 12:24 • Aangepast vandaag om 13:28

Een chauffeur is vrijdagochtend gewond geraakt toen zijn vrachtwagen kantelde op de Langenbergseweg in Gilze. Omstanders hebben de voorruit opengebroken om de chauffeur te bevrijden. De ravage op de weg is groot.

Redactie
Geschreven door
Redactie

De chauffeur verloor de macht over het stuur en kwam in de berm terecht, waardoor de vrachtwagen kantelde. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is helemaal dicht.

De weg is dicht (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Omstanders sloegen een raam in om de chauffeur te bevrijden (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
