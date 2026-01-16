Advertentie
Chauffeur van gekantelde vrachtwagen gewond naar ziekenhuis, weg een ravage
Vandaag om 12:24 • Aangepast vandaag om 13:28
Een chauffeur is vrijdagochtend gewond geraakt toen zijn vrachtwagen kantelde op de Langenbergseweg in Gilze. Omstanders hebben de voorruit opengebroken om de chauffeur te bevrijden. De ravage op de weg is groot.
De chauffeur verloor de macht over het stuur en kwam in de berm terecht, waardoor de vrachtwagen kantelde. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.
De weg is helemaal dicht.
Advertentie
Advertentie