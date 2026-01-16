Alpenzusjes geven zich bloot: voor het eerst zonder pruik

"Hallo, hallo", klinkt het perfect zuiver tweestemmig vanuit de kleedkamer van Poppodium 013. Alpenzusjes Kirsten Stroek en Chantal van Geelen zingen hun nieuwste nummer dat vrijdag verschijnt. In de clip geven ze zich voor het bloot en zijn ze voor het eerst als zichzelf, zonder zwarte (Chantal) en blonde (Kirsten) pruik te zien.

Ruud Ritzen Geschreven door

"Zeg eens, wat zit er nou onder?" is volgens Chantal misschien wel de meest gestelde vraag die het duo dat sinds 2014 de Alpenzusjes vormt, krijgt tijdens de 120 optredens die ze per jaar geven. "Welke kleur haar we hebben." vult Kirsten naadloos aan. De twee vrouwen die elkaar al sinds de studententijd kennen, zijn zo op elkaar ingespeeld dat ze elkaars zinnen zelfs afmaken. Ook zonder pruik bruisen ze van de energie. "Er zijn mensen die een kratje bier hebben gezet op hoe we eruit zien."

De Alpenzusjes zonder vermomming.

Pruik af

Op die vraag is er nu dus eindelijk een antwoord. Maar waarom gaat de pruik af? "We willen dichter bij het publiek komen staan", is de belangrijkste reden om zich nu voor het eerst bloot te geven en zich zonder pruikje te laten zien. "Met carnaval zetten andere mensen een pruik op en wij zetten hem nu af." Bang dat ze niet meer over straat kunnen nu iedereen weet hoe ze er echt uit zien, zijn ze niet. Kirsten: "Nee, gezellig joh, waar wil je die handtekening?"

We blijven gewoon met pruik optreden als 'De Alpenzusjes' hoor.

Pruik blijft op

De twee gaan vrolijk door als De Alpenzusjes en zijn niet van plan hun pruik aan de kapstok te hangen. Op de vraag of ze overwogen hebben om als voortaan zonder kenmerkend kapsel op te gaan treden, is het antwoord even verbaasd als enthousiast: "Nee, zover hadden we nog niet eens gedacht."