Waterschappen zoeken 'optimale trein' bij zuivering rioolwater

Acht waterschappen, onder andere Aa en Maas, onderzoeken wat de optimale manier is om rioolwater te zuiveren. Het huidige zuiveringsproces is volgens de waterschappen niet meer geschikt om aan alle eisen en ambities te voldoen, onder meer omdat nuttige stoffen verloren gaan. Met een budget van 7,5 miljoen euro willen ze binnen vijf jaar komen tot een compleet nieuwe 'zuiveringstrein', zoals programmaleider Gijs van Pruissen het noemt.

"We willen van rioolwater naar 100 procent herbruikbaar water gaan", aldus Van Pruissen. "De waterschappen moeten op hun zuiveringsinstallaties keer op keer aanvullende stappen bijbouwen om aan de strenger wordende kwaliteitseisen te voldoen. Dat is steeds lapwerk. We gaan nu terug naar de tekentafel, om te kijken of een heel ander zuiveringsconcept effectiever en beter kan zijn."

De waterschappen onderzoeken eerst tien tot twintig mogelijke combinaties van technieken. De kansrijkste concepten worden in het klein gebouwd op een centrale proeflocatie. "We gaan te werk als een start-up: bouwen, kijken wat er misgaat en dan steeds verder doorontwikkelen", aldus de projectleider.

Het moet leiden tot het optimale 'treintje' van stappen in het zuiveringsproces. "Zodat we die op termijn nieuwe of te renoveren zuiveringsinstallaties kunnen gebruiken."

Voldoen aan circulaire economie

In het huidige zuiveringsproces worden afvalstoffen in het water biologisch afgebroken met bacteriën. "Maar dat kost veel energie en de stoffen die we afbreken, kunnen waardevol zijn als bijvoorbeeld energiedrager, grond- of meststof", zegt Van Pruissen. Nederland wil in 2050 'klimaatneutraal' zijn, een circulaire economie hebben en de CO2-uitstoot fors hebben gereduceerd. "Als we op de honderden zuiveringsinstallaties aan die eisen willen voldoen, moeten we nu beginnen."

Onder regie van kenniscentrum STOWA werken Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, De Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta en Rijnland samen aan het langjarige onderzoek. Het is de bedoeling dat Waterschap De Dommel en Limburg ook aansluiten, mogelijk gevolgd door nog twee waterschappen. Ieder schap draagt 100.000 euro per jaar bij, STOWA betaalt 200.000 euro.