Geluidsopname camera’s Marktpaviljoen moet stoppen, zegt Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft ingegrepen bij het Marktpaviljoen in Valkenswaard. In deze openbare ruimte hangen camera’s en kan elk gesprek van afstand worden beluisterd en bekeken. Eerder deze week ontstond ophef hierover. ‘Het college begrijpt dat het gebruik van camera’s met microfoons vragen oproept in de gemeenschap’, zo laat een woordvoerder in een schriftelijke reactie weten.

De gemeente heeft de stichting op het gebruik van de camera’s aangesproken. 'Hoewel het cameragebruik niet onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente valt, begrijpen wij de zorgen van inwoners. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met de Stichting Marktpaviljoen om deze zorgen te bespreken', zo schrijft de gemeentewoordvoerder. ‘Inmiddels hebben wij begrepen dat Stichting Marktpaviljoen de geluidsfunctie heeft uitgeschakeld’, zo concludeert de gemeente. Het paviljoen staat op de Markt in Valkenswaard en is elke dag van tien tot vijf uur open voor maximaal twintig inwoners van Valkenswaard. De glazen kiosk moet zorgen voor meer ontmoeting en verbinding in het dorp.

Een van de vier camera's in het Marktpaviljoen in Valkenswaard.

"Hoe zit het dan met de privacy?"

Het beheer is in handen van de stichting Markt Paviljoen Valkenswaard. Deze stichting is verantwoordelijk voor de inrichting en heeft de camera’s met ingebouwde microfoons laten plaatsen.

Eerder deze week gaf voorzitter Matthieu Groenewoud aan dat de verzekering eist dat er camera’s hangen. “En omdat het een publiek gebouw is. We kunnen ons niet veroorloven om de hele dag toezicht te houden.” De Autoriteit Persoonsgegevens reageerde. De woordvoerder zette vraagtekens bij de uitleg van de voorzitter van het Marktpaviljoen: "Het opnemen van geluid lijkt niet noodzakelijk voor het beveiligen tegen diefstal. Als er iets wordt gestolen, volstaat beeldmateriaal." Bezoekers van het openbaar paviljoen spraken hun afkeur uit over het feit dat ze gefilmd en afgeluisterd konden worden. ‘Schande’ werd het genoemd. Politieke partijen reageerden vooral verbaasd dat dit gebeurt. Raadslid Gerrie Van Asten-Velter van Valkenswaard Lokaal stelde vragen aan het college. “Dit vind ik slecht. Hoe zit het dan met de privacy?”.

De openbare ontmoetingsruimte op de Markt in Valkenswaard.

Groenewoud gaf deze week aan dat er geen reden voor zorg was. “We staan bekend als een integere club. Wij staan er ook om bekend dat wij niet gaan leuren met camerabeelden, of afluisteren. Dus in die zin is er geen reden tot zorg, vinden wij.” Toch heeft de stichting na alle ophef een reactie op de website geplaatst en deze ook op Facebook gedeeld. In deze latere verklaring schrijft de stichting: 'De camera’s zijn aangesloten op een professionele meldkamer die 24/7 toezicht houdt en beschikken over een geluidsfunctie. Deze functie was echter niet in gebruik en is inmiddels expliciet uitgeschakeld.' ‘Om verdere duidelijkheid te geven zullen we extra posters ophangen waarin de camerabewaking wordt toegelicht.’ De gemeentewoordvoerder laat weten dat het hierbij blijft. 'Verdere actie ligt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Stichting Marktpaviljoen.'