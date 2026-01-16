Vrouw uit auto geslingerd en overreden op andere weghelft, jaren cel geëist
Een onvoorstelbaar ongeluk maakte twee jaar geleden een eind aan het leven van de dertigjarige Poolse Magda. Ze werd vanaf de achterbank uit een auto geslingerd op de A58 bij Rucphen toen de bestuurder van de auto op de vangrail botste. De vrouw vloog door de openstaande achterklep onder de vangrail door en belandde op de andere weghelft. Daar werd ze aangereden door meerdere auto’s.
De Poolse bestuurder, Ignaci K. (66), had vrijdag niet de moeite genomen om naar de rechtbank in Breda te komen. En omdat zijn advocaat ook niet namens hem het woord mocht voeren, omdat Ignaci daar nooit iets voor getekend heeft, werd het een snelle zitting.
De rechters vonden het belangrijk om de zaak toch te behandelen, zodat de Poolse familie van Magda niet voor niets naar Nederland was gekomen. Het is dan ook niet zomaar een ongeluk waarbij de dertigjarige moeder van twee kinderen op zo’n gruwelijke wijze om het leven kwam.
Ignaci reed met een vrouw naast zich en Magda op de achterbank die avond van 19 januari 2024 op de A58 van Roosendaal richting Etten-Leur, net voorbij de afslag Zegge. Ignaci bracht de vrouwen naar een huis in Etten-Leur, waar ze met meerdere arbeidsmigranten woonden.
Open blik bier in de auto
Ignaci had echter te veel gedronken en had zelfs een open blikje bier in de auto. Ook had hij geen geldig rijbewijs en reed hij volgens getuigen te hard. Toen Ignaci een auto inhaalde, ging het mis. Hij raakte in een slip en raakte met de achterkant van de auto de rechtervangrail.
Daarbij vloog de achterklep van de Mazda open, waarna de auto verder tolde. Daarbij werd Magda, die geen gordel droeg, uit de auto geslingerd en op de andere weghelft gelanceerd. Verschillende automobilisten konden de vrouw niet meer ontwijken en reden over haar heen.
Zonder het gekke gedrag van Ignaci had Magda nog geleefd, was het duidelijke oordeel van de officier van justitie. De 66-jarige Pool nam, volgens haar, een onaanvaardbaar risico door mensen naar huis te brengen met flink wat alcohol achter de kiezen, zonder dat hij een rijbewijs had.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:
"Hij nam geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn twee passagiers en zijn medeweggebruikers", zei de officier. "Automobilisten op de andere weghelft kregen door hem de schrik van hun leven toen Magda voor hun wielen kwam."
Weer zonder rijbewijs de weg op
Helemaal grof vond ze dat Ignaci in mei vorig jaar doodleuk weer onverzekerd en zonder rijbewijs de weg op ging. Volgens haar lijkt Ignaci overal maling aan te hebben, zeker omdat hij al eerder veroordeeld werd voor rijden onder invloed.
Ze had graag wat antwoorden gehad van de Pool, maar die koos ervoor om niet te verschijnen in de rechtbank. De officier had er geen goed woord voor over en zag een forse celstraf als enige optie. Ze eiste drie jaar cel tegen Ignaci en ook mag de Pool, wat haar betreft, vier jaar geen motorvoertuigen meer besturen.
De uitspraak in deze zaak is op 30 januari.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.