Vrouw uit auto geslingerd en overreden op andere weghelft, jaren cel geëist

Een onvoorstelbaar ongeluk maakte twee jaar geleden een eind aan het leven van de dertigjarige Poolse Magda. Ze werd vanaf de achterbank uit een auto geslingerd op de A58 bij Rucphen toen de bestuurder van de auto op de vangrail botste. De vrouw vloog door de openstaande achterklep onder de vangrail door en belandde op de andere weghelft. Daar werd ze aangereden door meerdere auto’s.

De Poolse bestuurder, Ignaci K. (66), had vrijdag niet de moeite genomen om naar de rechtbank in Breda te komen. En omdat zijn advocaat ook niet namens hem het woord mocht voeren, omdat Ignaci daar nooit iets voor getekend heeft, werd het een snelle zitting.

De rechters vonden het belangrijk om de zaak toch te behandelen, zodat de Poolse familie van Magda niet voor niets naar Nederland was gekomen. Het is dan ook niet zomaar een ongeluk waarbij de dertigjarige moeder van twee kinderen op zo’n gruwelijke wijze om het leven kwam.

Ignaci reed met een vrouw naast zich en Magda op de achterbank die avond van 19 januari 2024 op de A58 van Roosendaal richting Etten-Leur, net voorbij de afslag Zegge. Ignaci bracht de vrouwen naar een huis in Etten-Leur, waar ze met meerdere arbeidsmigranten woonden.

Open blik bier in de auto

Ignaci had echter te veel gedronken en had zelfs een open blikje bier in de auto. Ook had hij geen geldig rijbewijs en reed hij volgens getuigen te hard. Toen Ignaci een auto inhaalde, ging het mis. Hij raakte in een slip en raakte met de achterkant van de auto de rechtervangrail.