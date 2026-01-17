Tsjechische kunstenaar komt met boek en tentoonstelling over Jeroen Bosch

De liefde voor kunstenaar Jeroen Bosch reikt verder dan de Brabantse grenzen. Dat blijkt wel uit het nieuwe project van de Tsjechische schrijver Marek Hilna (30). Hij heeft een boek en fototentoonstelling gemaakt, geïnspireerd op Bosch. "Bosch boeide me meteen."

Marek komt uit Šternberk, een plaatsje dat vooral bekendstaat om een van de mooiste kastelen van Tsjechië. Het ligt in de regio Olomouc en hier houden de mensen wel van Hieronymus Bosch, zoals ze 'onze' Jeroen noemen. "Ja, Bosch is hier bekend", vertelt Marek met behulp van ChatGPT in gebrekkig Engels, maar wel vol enthousiasme.

Zijn boek 'De laatste tuin der aardse lusten' is losjes geïnspireerd op het drieluik 'De tuin der lusten' van Jeroen Bosch. "Ik was bezig met een boek over het einde van de wereld, maar ik wilde iets extra's. Toen dacht ik aan Bosch. Ik houd van zijn kunstwerken, ze zitten vol symboliek."

Het verhaal speelt zich af in Olomouc en het gaat over twee mensen die overblijven na het einde van de wereld: een fotograaf en een schilderes. Marek heeft op deze manier geprobeerd om het drieluik van Bosch om te zetten van beeld naar tekst.

Reizende fototentoonstelling

Vooralsnog is het boek alleen in het Tsjechisch geschreven, maar Marek is bezig met een Engelse vertaling. Tegelijkertijd vormt dat de start van een internationaal project met een reizende fototentoonstelling. "Ik ben naast schrijver ook een fervent fotograaf."

De tentoonstelling bestaat uit zwart-witfoto's waarop mensen scènes uitbeelden uit het drieluik van Jeroen Bosch. De tentoonstelling komt in het najaar van 2026 naar meerdere steden in Nederland, waaronder Den Bosch.