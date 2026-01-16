Hoop voor PSV-sjaaltjesverkoper: rechter geeft gemeente tik op de vingers

Al zo'n 25 jaar verkoopt hij bij wedstrijden van PSV buiten het stadion PSV-sjaals en shirtjes. De gemeente Eindhoven wil dat niet meer toestaan. Joop Loomans is het daar niet mee eens aan stapte naar de rechter. Die geeft hem vrijdag gelijk en de gemeente een ferme tik op de vingers.

De gemeente gaf aan dat het binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het niet langer mogelijk is om in aanmerking te komen voor een verkoopstandplaats bij het stadion. Loomans kon hiervoor een ontheffing aanvragen, maar die werd afgewezen. Hij zou volgens de gemeente geen 'uitzonderlijk geval' zijn. Loomans gaat in bezwaar, maar dat levert niets op.

Sinds 2001 staat Loomans met zijn kraam vol PSV-spullen buiten het stadion bij elke thuiswedstrijd van de regerend landskampioen. Jaar op jaar gaf de gemeente Eindhoven hem een ontheffing voor een verkoopstandplaats. Tot vorig jaar.

Hard op vingers getikt

Loomans stapte daarop naar de rechter om het besluit van de gemeente op zijn bezwaar aan te vechten. De rechter is het eens met hem en tikt de gemeente Eindhoven hard op de vingers.

In de APV staat dat in uitzonderlijke gevallen ontheffing kan worden verleend van het standplaatsverbod en de gemeente heeft niet duidelijk gemaakt waarom Loomans geen uitzonderlijk geval is.

PSV mag wel verkopen op zelfde plek

Saillant is dat de gemeente in 2023 wel een vergunning tot 2028 heeft verleend aan PSV zelf om sjaaltjes en petjes te verkopen, onder meer op de vaste stek van Loomans.

In een rapport uit 2021 over markten en standplaatsen in Eindhoven staat dat er in afwachting van nieuwe regels geen nieuwe standplaatsvergunningen meer zouden worden verleend. Maar in 2023 geeft de gemeente dus wel toestemming aan PSV om buiten het stadion spullen te verkopen. Dat gaat er bij de rechter niet in.

Hoe nu verder?

De gemeente Eindhoven moet van de rechter binnen zes weken een nieuw antwoord geven op het bezwaar van Loomans, rekening houdend met de uitspraak van de rechter. Ook moet de gemeente alle juridische kosten die Loomans heeft gemaakt aan hem betalen: ruim tweeduizend euro.