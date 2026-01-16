Advertentie
PSV neemt het op tegen Heerenveen in kwartfinale KNVB-beker
Vandaag om 17:48 • Aangepast vandaag om 18:07
PSV speelt een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in de kwartfinale van de KNVB-beker. Dat heeft de loting bepaald. Heerenveen schakelde donderdagavond RKC Waalwijk uit.
AZ ontvangt FC Twente. Telstar speelt een thuisduel met bekerhouder Go Ahead Eagles.
De winnaar van de achtste finale tussen De Treffers en NEC speelt in de kwartfinale voor eigen publiek tegen FC Volendam. Het duel tussen De Treffers en NEC werd door winterse omstandigheden afgelast. Beide ploegen treffen elkaar nu op 20 januari.
De KNVB maakt het speelschema voor de kwartfinales op 3, 4 en 5 februari later bekend.
Loting kwartfinale:
- AZ - FC Twente
- De Treffers/NEC - FC Volendam
- Telstar - Go Ahead Eagles
- PSV - sc Heerenveen
