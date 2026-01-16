Sem Rozendaal over comeback van The Voice: 'Het is een megapodium'

De talentenshow The Voice of Holland is vier jaar lang van de buis geweest na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Vrijdagavond maakt de show een comeback. En dat is volgens oud-deelnemer Sem Rozendaal uit 's Gravenmoer heel goed. "Ik vind het top dat het podium voor nieuw talent er gewoon weer is", vertelt hij bij het televisieprogramma VRIJDAG van Omroep Brabant.

Jarenlang was het vaste prik op de vrijdagavond. Nederland zat massaal op de bank te kijken naar de show waarbij deelnemers blind werden beoordeeld op hun zangkunsten. Onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van het programma BOOS van Tim Hofman maakte in 2022 abrupt een einde aan het programma. Hofman sprak over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik vanuit medewerkers tegen deelnemers. De BOOS-aflevering werd met meer dan elf miljoen kijkers nog massaler gekeken dan het zangprogramma waar het over ging. Het twaalfde seizoen van The Voice werd meteen stopgezet.

"Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurd is, maar bij mij is het nooit zo overgekomen."

In het elfde seizoen deed Sem Rozendaal, toen zeventien jaar oud, mee. Het achterkleinkind van Jantje Koopmans schopte het tot de finale en werd tweede. Hij heeft toen niets meegekregen van de misstanden. "Wat achter gesloten deuren gebeurd zou zijn, gebeurde ook voor mij achter gesloten deuren." "Ik denk dat in elke plek wel iets kan spelen tussen een man en vrouw. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet gebeurd is, maar het is bij mij nooit zo overgekomen", vertelt hij.

"Ik ben nu aan het broeden op iets wat 'helemaal Sem' moet gaan worden."