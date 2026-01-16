Automobilist bijna gespiest in Deurne, maar heeft engeltje op schouder

Een automobilist heeft vrijdagavond een engeltje op zijn schouder gehad. De bestuurder raakte met zijn auto van de weg op de Wittdijk in Deurne en botste tegen de brugleuning, die het voertuig heeft doorboord.

De auto hangt deels boven het water van het Peelkanaal, precies op de grens van provincie Noord-Brabant en Limburg.

De brugleuning is dwars door de auto heen geboord, hierdoor is de voorruit volledig kapot. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. De bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De auto hangt deels boven het water (foto: Harrie Gijseels/Persbureau Heitink).

De automobilist is tegen de brugleuning gebotst (foto: Harrie Gijseels/Persbureau Heitink).