Navigatie overslaan

Automobilist bijna gespiest in Deurne, maar heeft engeltje op schouder

Vandaag om 18:20
De automobilist hoefde niet meer naar het ziekenhuis (foto: Harrie Gijseels/Persbureau Heitink).
De automobilist hoefde niet meer naar het ziekenhuis (foto: Harrie Gijseels/Persbureau Heitink).

Een automobilist heeft vrijdagavond een engeltje op zijn schouder gehad. De bestuurder raakte met zijn auto van de weg op de Wittdijk in Deurne en botste tegen de brugleuning, die het voertuig heeft doorboord. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto hangt deels boven het water van het Peelkanaal, precies op de grens van provincie Noord-Brabant en Limburg.

De brugleuning is dwars door de auto heen geboord, hierdoor is de voorruit volledig kapot.

Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. De bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

De auto hangt deels boven het water (foto: Harrie Gijseels/Persbureau Heitink).
De auto hangt deels boven het water (foto: Harrie Gijseels/Persbureau Heitink).
De automobilist is tegen de brugleuning gebotst (foto: Harrie Gijseels/Persbureau Heitink).
De automobilist is tegen de brugleuning gebotst (foto: Harrie Gijseels/Persbureau Heitink).
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.