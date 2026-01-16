Gewonde bij steekpartij in Oosterhout, verdachte opgepakt

Op de Hildebrandlaan in Oosterhout heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Eén iemand is gewond geraakt. De politie heeft één verdachte kunnen houden.

Het is onduidelijk wat de aanleiding is van de steekpartij. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de betrokkenen zorgbehoevend. Omdat dit het geval is kunnen zij vrijdagavond ook geen verdere informatie geven.

"Het onderzoek is in volle gang en mochten er ontwikkelingen zijn, laten wij dit weten."